محافظ جنوب سيناء و6 وزراء يضعون إكليل زهور على نصب الجندى المجهول بالطور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والطيار محمد عنبه، وزير الطيران، ومحمد معيط، وزير المالية، ومحمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية، والدكتور على مصيلحى وزير التموين، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام ومشايخ القبائل والشباب باقة الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة طور سيناء أمام الديوان العام للمحافظة.

بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطنى من فرقة الموسيقى العسكرية وحرس الشرف، وموسيقى الشهيد، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى، وبدأت الفرق الاستعراضية بتقديم عروض فلكلورية تعبر عن التراث السيناوى ثم توجه الجميع لافتتاح قاعة اللواء نور الدين عفيفى بالديوان العام بعد تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه.

وأدى المحافظ والوزراء صلاة الجمعة بمسجد السلام، بمدينة طور سيناء، بعد الانتهاء من أعمال التطوير به بتكلفة 2 مليون جنيه على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من 3 مبانى منها المسجد على مساحة 900 م 2 ومصلى للسيدات مساحته 100 م2 ومكتبة مساحتها 850 م2 ومبنى لتحفيظ القرآن مساحته 600 متر.

وقال المحافظ، إنه يجرى تطوير عدد من المساجد الكبرى بمختلف المدن بالتعاون بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، تناول فيها: "الله الحق" حق الانفاق على الفقراء وحق الآباء من الأبناء وحق الوطن فى أن يسعى الجميع فى العمل بالنهوض به والارتقاء.

وبعد الصلاة تم تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معانى القرآن الكريم، بمنطقة حمام موسى بطور سيناء وذلك فى إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية وإقامة حفل للتراث السيناوى.

كما تم افتتاح حديقة الزهراء، وهى الحديقة الأكبر حيث تحتل مساحة بطول كيلو متر وعرض 300 متر وتكلف إنجازها 6 ملايين جنيه لتكون متنفسا للأهالى فى نحو 5 آلاف وحدة سكنية بمنطقة الطور الجديدة .

كما تم افتتاح مقصد العائلة المجاور لشارع 306 بكورنيش مدينة الطور ويهدف لخلق فرص عمل وإحياء التراث والترفيه عن العائلات على مساحة 5500 م 2 بتكلفة 9 ملايين جنيه ويشمل ممشى وطريق للدراجات وأماكن للانتظار وأخرى لألعاب الأطفال ومحلات لخدمة الزوار ودورات مياه واماكن للراحة والاستجمام.

ووجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء تحية تقدير وإجلال لشهدائنا الأبرار الذين ارتوت بدمائهم رمال سيناء، وقدموا أرواحهم فداء للعزة والكرامة، كما وجه التحية لشعب مصر العظيم فى ذكرى تحرير طابا لعيد 32 لعودة طابا.

جاء ذلك خلال وضعه إكليلا من الزهور على النصب التذكارى أمام مبنى الديوان العام، بالعاصمة طور سيناء، اليوم الجمعة فى إطار احتفالات المحافظة بعيد القومى للمحافظة.

وقال فودة: نحن لا نملك سوى أننا نوجه الشكر لأرواح شهدائنا الأبرار الذين بذلوا الغالى والنفيس لنظل نحن هنا متواجدون نحتفل ونعمر سيناء بسببهم ولن ننسى شهداءنا الأبرار أبدا فهم فى قلوبنا ونحن نضع إكليل الزهور اليوم على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول لنؤكد على أن مصر لا تنسى شهداءها ومن ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش نحن.

وأشار المحافظ إلى أنه فى إطار احتفال المحافظة بالذكرى عوده طابا 32 للعيد القومى سوف يتم افتتاح عدد من المشروعات.



جانب من الافتتاح بجنوب سيناء



عواقل ومشايخ سيناء



محافظ جنوب سيناء والوزراء