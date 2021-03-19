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"متنزلش من العربية".. أهم النصائح للقيادة الآمنة فى الشبورة.. إنفوجراف

الجمعة، 19 مارس 2021 05:16 م
"متنزلش من العربية".. أهم النصائح للقيادة الآمنة فى الشبورة.. إنفوجراف الشبورة المائية

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وجهت الإدارة العامة للمرور عدد من النصائح لقيادة السيارات أثناء الشبورة المائية منعا لوقوع أى حوادث وكان على رأس تلك النصائح تأجيل الرحلة قدر الإمكان.

وجاء ضمن نصائح المرور إضاءة جميع أنوار السيارة وخاصة أنوار الشبورة وفتح زجاج السيارة والسير بسرعة منخفضة واستعمال مساحات المطر وآلة التنبيه على فترات متقطعة وتثبيت السرعة ومضاعفة مسافة الأمان والسير في منتصف الطريق بالإضافة إلى عدم التخطى السيارات.
 
وشددت إدارة المرور على أنه فى حالة تعرض السيارة لعطل فنى فإنه يجب تجنيب السيارة أقصى اليمين وتشغيل كافة الأنوار والانتظار وتثبيت المثلث العاكس وعدم النزول من السيارة نهائيا والاتصال برقم 01221110000.
 
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شبورة مائية

تعليمات القيادة الآمنة

حوادث السيارات

المرور

أنوار الشبورة

اليوم السابع بلس

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