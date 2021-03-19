ماكرون يهنئ الرئيس التونسى بذكرى الاستقلال

تونس أ ش أ

هنأ الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بمناسبة احتفال تونس بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى تلقاه الرئيس التونسى من ماكرون، بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية.

ولفت بيان الرئاسة التونسية إلى أن هذه المكالمة كانت فرصة بحث خلالها الرئيسان عددا من القضايا، منها تلك المتعلقة بالوضع الصحى فى كل من البلدين وفى العالم بأسره، حيث تم التشديد على أن هذه الجائحة لا يمكن مواجهتها إلا إذا اتحدت الأمم، وتعاضدت الجهود.

وأعرب الرئيس الفرنسي، عن استعداد بلاده لدعم الجهود التونسية سواء فى مواجهة هذه الجائحة أو فى إطار التعاون الثنائى بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، استعرض الرئيسان سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم قمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة التونسية فى شهر نوفمبر 2021، والعقبات التى مازالت قائمة، وأكدا العزم المشترك على ضرورة تجاوزها وتذليلها لإنجاح هذه القمة.. وعبر الرئيس الفرنسى عن تقديره لما تقوم به السلطات التونسية وعن عزمه الثابت لدعمها وتعزيزها .

وتم التطرق أيضا، خلال الاتصال الهاتفي، إلى الوضع فى ليبيا إثر الزيارة التى أداها سعيد، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وجدد رئيس الجمهورية التونسية، بحسب البيان، تأكيده أن الحل للوضع فى ليبيا لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم، وأن الانتخابات المزمع تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل يجب أن تتم فى موعدها حتى يسترجع الشعب الليبى سيادته كاملة ويبسطها فوق كل أراضيه بناء على شرعية ليبية خالصة.