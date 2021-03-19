كيف تحصل على كامل حقوقك من التأمين التكميلى على السيارة؟

كتب – حسام الشقويرى

كثيرا ما يواجه أصحاب السيارات كثيرا من المعاناة أثناء إجراءات الحصول على تعويض نتيجة حادث السيارة، وهو ما يعرف بالتأمين التكميلى، وخاصة عندما لا يتأكد العميل من توافر إمكانية دفع الشركة لقيمة الإصلاح مقدما، وأنه يجب عليه تسديد كامل القيمة لحين إصدار شيك التعويض المستحق فى مدة زمنية لا تقل عن 15 يوما، بعد عملية الإصلاح سواء فى التوكيل أو فى ورش خاصة ولذلك يجب مراعاة بعض الشروط الجوهرية، لضمان حصولك على التعويض بدون أى مماطلة من جانب الشركة المتعاقد معها وهى:

1 - التأكد من إمكانية سداد الشركة لكامل تكاليف إصلاح السيارة مقدما، مقابل زيادة فى قيمة قسط التأمين عند التعاقد لأول مرة، وذلك فى حالة عدم توفر سيولة مالية تمكنك من دفع تكاليف الإصلاح، لحين إصدار شيك بالقيمة المستحقة من الشركة بعد فترة.

2 - اختيار الشركة صاحبة السمعة الجيدة والتى تتمتع بملاءة مالية عالية، ينبىء عن قدرة الشركة على سرعة سداد التعويض فى حال المطالبة ، ويمكن الاستعلام عن وضع الشركة المالى من خلال هيئة الرقابة المالية، والتى تقدم بيانا سنويا بعدد الشكاوى على الشركات العاملة فى تأمين السيارات، وكلما قلت الشكاوى كان دليلا على قوة هذه الشركة وقدرتها على صرف التعويضات دون مماطلة.

3 - قراءة بنود الوثيقة كاملة قبل التعاقد ومراجعة جميع البنود سواء العامة أو الخاصة التى يتم فيها تحديد نسب التحمل، والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى حتى لا يفاجأ بها،

4 - قراءة أى بنود استثنائية لضمان حقوقك كاملة، بالإضافة الى التأكد من كتابة البنود المتفق عليها بالوثيقة وعدم الاعتداد بأى بنود شفوية لأن القانون لا يعرف أى اشتراطات غير مكتوبة

5 - التأكد من توقيع العميل الوثيقة وجميع الشروط العامة والخاصة ، والأهم تقرير المعاينة للسيارة قبل إصدار الوثيقة حتى ولو كانت السيارة "على الزيرو".