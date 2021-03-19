وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن السلطات الماليزية ارتكبت عملا "غير مقبول"، من خلال "بيعها مواطنا كوريا بريئا وطرده للولايات المتحدة"، كما وصفت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة بـ"المتآمر وراء الكواليس والمسؤول الأساسي عن الحادث"، مشددة على أنها "ستدفع الثمن المناسب".