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أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها مع ماليزيا، بعد قرار سلطاتها القضائية السماح بترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة، وتوعدت بيونج يانج، واشنطن بأنها "ستدفع ثمن" هذه الخطوة.حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/.