كورونا يتسبب فى أكبر انخفاض بمتوسط العمر ببريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية

كتبت هند عادل

كشف تقرير لهيئة الصحة البريطانية أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى أكبر انخفاض فى متوسط ​​العمر المتوقع فى بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث انخفض متوسط ​​عمر الذكور بمقدار 16 شهرًا وبنسبة عام تقريبًا للإناث، حيث انخفض متوسط ​​العمر المتوقع للرجال بشكل كبير إلى 78.7 سنة مقارنة بعام 2019، وكان الرقم بالنسبة للسيدات 82.7، أى أقل بنحو 11 شهرًا من المواليد قبل عام، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه أكبر انخفاض منذ 1939-40، حيث ألقى الخبراء باللوم على زيادة وفيات الفيروسات.

وأكد التقرير انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع للذكور في المناطق الأقل حرمانًا لمدة عام واحد من 83.6 إلى 82.6، كما انخفض متوسط ​​العمر المتوقع للإناث في المناطق الأقل حرمانًا لسنة واحدة من 86.8 إلى 85.8 ولكن 1.6 سنة في المناطق الأكثر حرمانًا من 78.9 إلى 77.3.



وباء كورونا

وقالت الدكتورة فينا رالي من مركز أبحاث King's Fund البريطانية: هذا الانخفاض غير مسبوق في العصر الحديث ، ويمثل أكبر انخفاض في متوسط ​​العمر المتوقع منذ الحرب العالمية الثانية، ومما يثير القلق بشكل أكبر أن التحسينات في متوسط ​​العمر المتوقع قد تباطأت بالفعل بشكل كبير في العقد السابق للوباء.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن الأرقام تعكس معدلات الوفيات الحالية وليست عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الطفل المولود العام الماضي لأن معدلات الوفيات ستتغير في المستقبل، وتسبب الفيروس في وفيات العام الماضي أكثر من أى مرض معدى آخر منذ عام 1918 عام جائحة الأنفلونزا الإسبانية.