قوات الأمن في ميانمار تقتل 8 وإندونيسيا تدعو لوقف العنف

رويترز

قال مسؤول بجهة لتقديم خدمات الجنائز إن قوات الأمن في ميانمار قتلت بالرصاص ثمانية محتجين، اليوم الجمعة، في حين دعت إندونيسيا إلى إنهاء العنف وحثت على إعادة الديمقراطية في دعوة صريحة غير معتادة من بلد مجاور.

وبحث أعضاء في البرلمان إمكانية أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية منذ انقلاب الأول من فبراير. وذكرت وسائل إعلام أن السلطات ألقت القبض على اثنين من الصحفيين أحدهما مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

واستخدم الجيش والشرطة أساليب تتسم بالعنف على نحو متزايد لقمع احتجاجات أنصار الزعيمة المدنية المحتجزة أونج سان سو تشي، لكن هذا لم يردع المحتجين وظلت الحشود تخرج إلى الشوارع في عدة بلدات.