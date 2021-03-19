قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة بأسوان 10 ساعات.. مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، أنه نظراً لقيام الشركة بتنفيذ أعمال تغيير محبس 10 بوصة بالخط العمومي بالصداقة الجديدة وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة الجديدة بأكملها ماعدا تقسيمات الأهالي" مرحلة أولى".
وذكرت الشركة فى بيان لها، أن قطع المياه إعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 20/3/2021.
وفى السياق، تنفذ شركة مياه الشرب أعمال توصيل عدد 2 طلمبة جديدة بخطوط السحب والطرد برافع مياه المحمودية" 1" وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق" خلف المسلة - خور المحمودية - مطلع المحمودية - الشيخ هارون من مستوصف معبد وحتى مطلع الإذاعة"، وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 20/3/2021.
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.
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