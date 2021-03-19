قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة بأسوان 10 ساعات.. مساء اليوم

وذكرت الشركة فى بيان لها، أن قطع المياه إعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 20/3/2021.

وفى السياق، تنفذ شركة مياه الشرب أعمال توصيل عدد 2 طلمبة جديدة بخطوط السحب والطرد برافع مياه المحمودية" 1" وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق" خلف المسلة - خور المحمودية - مطلع المحمودية - الشيخ هارون من مستوصف معبد وحتى مطلع الإذاعة"، وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 20/3/2021.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.