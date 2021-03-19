فحص طبى لـ600 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ضمن حياة كريمة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستهدافها في المقام الأول بناء الإنسان المصري وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من أجل تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكداً أن تلك المبادرات تأتي في إطار التنسيق مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ومواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم الكشف على 600 مواطن من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة السادسة والعشرون للمبادرة الرئاسية " نور حياة " للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك بمركز شباب ساقية أبو شعرة بمركز أشمون يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وثمن محافظ المنوفية الدور الرائد لصندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.

وأوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية "نور حياة "والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة ، موضحاً بأن القافلة استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً أنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.