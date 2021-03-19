ضبط 55 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

ضبطت مديرية أمن أسيوط، خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة غير المرخصة، بالاشتراك وضباط الأمن العام، 55 قطعة سلاح متنوعة خلال حملات اليوم الواحد.

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد بتمكن الحملات الأمنية المكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة وحائزيها، من ضبط أسلحة نارية متعددة، وذخيرة متنوعة، وذلك تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، ومباحث المديرية وضباط الأمن المركزى.

أسفرت الحملات الأمنية على مراكز المحافظة من ضبط 55 قطعة سلاح متنوعة من بينها 22 بندقية آلية، و13 بندقية خرطوش، و10 فرد خرطوش، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة، وجار استكمال الإجراءات القانونية، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.