اليوم السابع
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الجمعة، 19 مارس 2021 04:10 ص
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صور.. إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية

الجمعة، 19 مارس 2021 04:00 ص
صور.. إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما
كتب وكالات

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أبرزت وكالة رويترز صورا لحجم  الاضرار التي خلفها الاعصار الخطير قرب مدينة توسكالوسا الأمريكية، جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما جنوب شرق الولايات المتحدة.

 

وتم رصد مشاهد للبرق في سماء الولاية مع مرور الإعصار الخطير، قرب مدينة توسكالوسا الأمريكية، إذ تم الإبلاغ عن مشاهدة أكثر من 20 إعصار فى 5 ولايات، مع تقلب أحوال الطقس بشكل شديد فى الجزء الجنوبى من الولايات المتحدة.

إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية (3)
إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية

 

إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية (4)
إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما 

 

إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية (5)
هروب المئات فى الملاجئ

 

إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية (6)
المئات يهربون إلى الملاجئ خوفا من الإعصار 
 
إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية (7)
إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما

 

إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية (1)
البرق الشديد خلال الإعصار 
 
إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية (2)
إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما 

 

 

 


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