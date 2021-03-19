صور.. إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية

كتب وكالات

أبرزت وكالة رويترز صورا لحجم الاضرار التي خلفها الاعصار الخطير قرب مدينة توسكالوسا الأمريكية، جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما جنوب شرق الولايات المتحدة.

وتم رصد مشاهد للبرق في سماء الولاية مع مرور الإعصار الخطير، قرب مدينة توسكالوسا الأمريكية، إذ تم الإبلاغ عن مشاهدة أكثر من 20 إعصار فى 5 ولايات، مع تقلب أحوال الطقس بشكل شديد فى الجزء الجنوبى من الولايات المتحدة.



إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية



إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما



هروب المئات فى الملاجئ



المئات يهربون إلى الملاجئ خوفا من الإعصار



إعصار قوى يجتاح ولاية ألاباما



البرق الشديد خلال الإعصار