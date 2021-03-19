اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صحيفة إيطالية عن العاصمة الإدارية: خطوة لإنهاء الزحام عبر مدينة فائقة التطور

الجمعة، 19 مارس 2021 06:33 م
صحيفة إيطالية عن العاصمة الإدارية: خطوة لإنهاء الزحام عبر مدينة فائقة التطور العاصمة الإدارية الجديدة ـ أرشيفية
كتبت: فاطمة شوقي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت صحيفة "انبيستير اويجى" الإيطالية، الضوء على مشروع العاصمة الإدارية، مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من هذا المشروع الضخم، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدفون القضاء على "فوضى الزحام وخلق عاصمة بخصاص فائقة التطور".

وقالت الصحيفة في تقرير لها الجمعة، إن بناء العاصمة الجديدة بدأ منذ حوالي 6 سنوات في مشروع يعد الأضخم داخل مصر، إلا أن الأمر لا يتعلق بالتخلى عن القاهرة أو الإسكندرية أو بورسعيد بل بالخلط بين القديم والجديد.

جانب من تقرير الصحيفة الإيطالية عن العاصمة الإدارية
جانب من تقرير الصحيفة الإيطالية عن العاصمة الإدارية

وأضافت "انبيستير أويجى" في تقريرها: الآن، يتم استكمال المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة من 3 مراحل المخطط لها، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر وقتا كبيرا لتنفيذ مشروع السيسى بأكمله، والذى يهدف إلى بناء مدينة يبلغ غدد سكانها 6 مليون نسمة، والقاهرة اليوم يبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة على الرغم من أن لها تاريخا يمتد لألف عام.

وتابعت: فى الوقت الحالى الطريق السريع المؤدى إلى المدينة الجديدة محاط على اليمين واليسار بالمنازل ويوجد فى الوسط برج ارتفاعه 385 مترا ومحاطا بحديقة بطول 10 كيلومترات بالإضافة إلى مسجد كبير.

وتبلغ تكلفة خطة المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية، 25 مليار دولار ويتم تمويلها جزئيًا برأس مال أجنبي، خاصة لبناء خط سكة حديد، حيث ستستوعب المنطقة الحكومية موارد بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت الصحيفة، إن الحكومة المصرية تخطط أن تكون العاصمة الإدارية مدينة نموذجية فائقة التقنية، بها قطارات كهربائية وخط أحادي، مشيرة إلى أن المشروع يحقق نجاحات واسعة قبل اكتماله حيث تم بالفعل بيع ما لا يقل عن 5000 منزل من أصل 20000 منزل تم تشييدها وسيتم شغلها في وقت مبكر من شهر مايو المقبل، بينما سيصل في الصيف 50000 مسؤول حكومي ، تحفزهم الحكومة بمزايا خاصة، كما أنه سيكون هناك مساحة للإسكان الاجتماعى، الذي يتم تمويله من خلال بيع الأراضي في نفس المدينة، وسيكون لكل ساكن متوسط مساحة متاحة تبلغ 15 مترًا مربعًا.


العاصمة الادارية الجديدة

العاصمة الجديدة

السيسى

عبد الفتاح السيسى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفد حكومة يتابع توفير احتياجات المياه لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة، 19 مارس 2021 10:54 ص

"النقل" تؤكد وصول أول دفعة من جرارات مشروع القطار الكهربائى عدلى منصور ـ العاصمة الإدارية يوليو المقبل.. الوزارة: نسعى لبدء تجارب التشغيل دون ركاب مع بداية أغسطس ولمدة 3 أشهر.. و22 قطارا تصل قبل احتفالات أكتوبر

الجمعة، 19 مارس 2021 07:00 ص

𝗡𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 تتعاون مع KAD لإدارة وتشغيل أول فيستيڤال تاور في العاصمة الإدارية

الخميس، 18 مارس 2021 11:54 م

طفرة إنشائية فى عهد الرئيس السيسى.. 7 سنوات من الإنجازات تبدأ بتسكين مدن الجيل الرابع.. الإعلان عن افتتاح العاصمة الإدارية رسميا أغسطس المقبل.. وإنشاء 260 ألف شقة لسكان العشوائيات.. و700 ألف وحدة لمحدودى الدخل

الخميس، 18 مارس 2021 06:21 م

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص برنامج حافز مالى للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية

الإثنين، 15 مارس 2021 05:11 م

العاصمة الإدارية فى عيون الغرب.. رويترز تبرز اللمسات الأخيرة لمشروع مصر الضخم

الأربعاء، 17 مارس 2021 06:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة