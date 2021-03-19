صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1578 مواطن بقرية الإسماعيلية.. صور

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومين، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1578 حالة مترددة وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
من جانبه أشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء، 275 حالة جراحة و 454 حالة اطفال و 260 باطنة و75 قلب و 208 جلدية و103 انف واذن و 90 نساء و 41 تنظيم اسرة و 72 اسنان، الى جانب انه تم عمل 92 تحاليل مختلفة، وعمل 63 حالات موجات صوتية وعمل 6 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 137 متردد، وتم خلع اسنان لـ 10 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 35 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 112 متردد، وحيث تم استخدام 9 عيادة متنقلة.
قافلة طبية بقرية الإسماعيلية (1)
قافلة طبية بقرية الإسماعيلية (2)
قافلة طبية بقرية الإسماعيلية (3)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة