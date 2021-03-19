شاهد عميد هندسة المنوفية يكشف كواليس التحقيق مع صاحب سؤال "القاضية ممكن"

وأكد الدكتور الدكتور علوى الخولى عميد كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية، أن الدكتور هشام حسن عوض أستاذ قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، أن وضع تلك العبارة جاء تعبر عن أى مشكلة يمكن حلها وحسمها فى اللحظات الأخيرة.

وأضاف الدكتور علوى الخولى عميد كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية، أن الدكتور هشام حسن عوض أستاذ قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، لم يقصد الإساءة لنادى الزمالك نهائيا، والدليل على ذلك لأنى والدته وشقيقة الأصغر يشجعان نادى الزمالك.

أكد الدكتور علوي الخولي عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية، أنه تم إحالة واضع السؤال وذكر كلمة القاضية ممكن للتحقيقات، لإثار غضب جمهور نادى الزمالك.

وأضاف عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية، أن التحقيقات سوف تتم تحت إشراف الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، لمعرفة كافة التفاصيل حول الواقعة.

وكان قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، فى أحد الأسئلة طلب فيه دكتور جامعى بقسم العمارة من الطلاب، وضع تصميم لوجو عبارة عن القاضية ممكن ، في إشارة إلى هدف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ما أثار غضب جمهور الزمالك.

وجاء السؤال على النحو التالي، لم تعد عبارة القاضية ممكن مجرد تعليق رياضي، بل تحولت إلى مصطلح يستخدمه الشباب للتعبير عن كل ما يحدث في اللحظة الأخيرة وقلب الموازين، كما فعل هدف اللاعب الشهير محمد مجدي أفشة في الدقيقة 85 من نهائي دوري أبطال أفريقيا ما أدى إلى تتويج بطل القرن الأهلي بلقبه التاسع ، وعلى الرغم من مرور شهور على المباراة، إلا أن العبارة خلدت على مواقع التواصل الاجتماعي بالرسوم الهزلية والتعليقات، ووصلت إلى الشعار الذي أنشأه أحد استوديوهات الشعارات في مصر، كما هو موضح في مربع 10×10سم ، صمم شعارًا من إبداعك الخاص، باستخدام مجموعة ألوان، تحتوي على اللون الأحمر مع ذكر مجموعة اللون المستخدمة إذا كانت مكملة أو متشابهة أو ثلاثية ، للاحتفال بهذه المناسبة، وأن يحتوي التصميم على عبارة "Elkadia Momken) بالعربية".

وكان عدد كبير من جمهور نادي الزمالك، تداول سؤالاً لامتحانات قسم عمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، طلب فيه الدكتور من الطلاب، وضع تصميم لوجو عبارة عن القاضية ممكن ، في إشارة إلى هدف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ما أثار غضب جمهور الزمالك.