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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 19-3-2021

الجمعة، 19 مارس 2021 01:21 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 19-3-2021 الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 19-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا استقرارا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار مسجلا 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:
 

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 

4.24 جنيه للشراء .

4.28 جنيه للبيع  .

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى
 

4.21 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة
 

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.


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