اليوم السابع
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دراسة أمريكية تبحث إمكانية استخدام غسول الفم فى مكافحة كورونا

الجمعة، 19 مارس 2021 09:00 م
دراسة أمريكية تبحث إمكانية استخدام غسول الفم فى مكافحة كورونا غسول الفم والحماية من كورونا
كتبت إيناس البنا

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وجد باحثون في كلية روتجرز لطب الأسنان الأمريكية دليلاً على أن نوعين من غسول الفم يعطلان فيروس كورونا في ظل الظروف المختبرية، مما يمنعه من التكاثر في الخلية البشرية، ووجدت الدراسة التى نشرها موقع " news-medical، ، أن نوعين من غسول الفم يعطلان الفيروس في غضون ثوانٍ بعد تخفيفه إلى تركيزات تحاكي الاستخدام الفعلي في تجارب بالمختبر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاختبار فعاليتهم فى الحياة الواقعية على البشر.

غسولان للفم فى المختبر
غسولان للفم فى المختبر

 

وقال أحد مؤلفي الورقة ورئيس قسم بيولوجيا الفم بكلبة طب الأسنان، إن الدراسة أجريت في مختبر باستخدام تركيزات معينة من غسول الفم.

غسول الفم وكورونا
غسول الفم وكورونا

 

ودرس الفريق فعالية إمكانات غسول الفم في منع انتقال الفيروس لفهم كيفية حماية مقدمي خدمات طب الأسنان من كمية الهواء الذي يزفره المرضى أثناء الفحص الطبى للمريض.

ولكن فى نفس الوقت حذر الباحثون الأشخاص من الاعتماد على غسول الفم كوسيلة لإبطاء انتشار الفيروس، لحين إثبات مدى فاعليته في التجارب السريرية على البشر.

وقال العلماء: "نظرًا لأن فيروس كورونا يدخل بشكل أساسي من خلال تجويف الفم والأنف، يجب إشراك علماء الأحياء الفموية في هذه الدراسات لأن لديهم فهمًا عميقًا لأمراض الفم المعدية".

 


غسول الفم

كورونا والفم

غسول الفم والحماية من كورونا

فاعلية غسول الفم للحماية من كورونا

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