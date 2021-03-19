حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة الشقق السكنية بمنطقة المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب"، حيث تم ضبطه عقب سرقة محتويات شقة سكنية بدائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة، وإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وكشف المتهم في أقواله باعترافات تفصيلية أمام رجال الشرطة، بعد إلقاء القبض عليه في منطقة المرج بتهمة سرقة محتويات شقة، حيث قال المتهم إنه تخصص فى سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من قاطنيها بأسلوب كسر الباب.

وأضاف المتهم أنه كان يزاول نشاطاً إجرامياً تمثل فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وبإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل لسرقته محتويات شقة سكنية بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب شقته وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته عتلة حديدية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، كما أقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم، أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وبإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتم تحريرالمحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.