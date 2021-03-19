جارديان: أدلة متزايدة على تسبب كوفيد 19 فى الإصابة أحيانا بمرض السكرى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مجموعة من العلماء من جميع أنحاء العالم يعتقدون أن هناك أدلة متزايدة على أن كوفيد 19 يمكن أن يسبب مرض السكرى لدى بعض المرضى.

ويقود البروفيسور فرانشيسكو روبينو، من كينجز كوليدج لندن، الدعوة لإجراء تحقيق كامل فى الصلة المحتملة بين المرضين، بعد أن شهد بعض الأطباء ارتفاعا فى إصابات النوع الأولى والثانى من مرض السكرى لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا. وبعض الأطباء يفكرون فى احتمال أن الفيروس، ومن خلال تعطيل التمثيل الغذائى للسكر، يمكن أن يؤدى إلى شكل جديد تماما من مرض السكرى.

وأدرك روبينو لأول مرة احتمالية وجود رابط خلال حفلة شاى مع زملائه عبر زووم حيث تم تبادل القصص حول هذا الأمر.

وأنشأ روبينو وآخرون سجلا لبدء تجميع هذه التقارير وتحليلها. وقال المحققون الرئيسون فى السجل الذى تلقى تقارير من أكثر من 350 طبيبا يشتبهون فى أنهم واجهوا حالة واحدة أو أكثر من حالات الإصابة بمرض السكرى الناجم عن كوفيد 19، إنه من الصعب تجاهل الأرقام.

وأشار روبينو إنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، رأوا مزيد من حالات المرضى الذين إما ظهر لديهم مرض السكرى أثناء الإصابة بكوفيد 19، أو بعدها بقترة قصيرة. وأضاف أنهم بدأوا يفكرون فى أن الصلة حقيقية على الأرجح، فهناك إمكانية أن يسبب الفيروس خلل فى التمثيل الغذائى للسكر.

ولفت إلى أنه لو كان هناك رابطا بيولوجيا، سيكون من الصعب إثباته دون قاعدة بيانات كبيرة. وأضاف: قلنا إن الأمر يستحق الشروع فى تحقيق لأن هذا يمكن أن يمثل مشكلة كبيرة خاصة مع النظر إلى حجم الوباء.