اليوم السابع
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تعرف على أهم ملفات وزارة الزراعة على مدار العام الماضى × 11 معلومة

الجمعة، 19 مارس 2021 03:00 ص
تعرف على أهم ملفات وزارة الزراعة على مدار العام الماضى × 11 معلومة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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شهد القطاع الزراعى خلال ال 6 سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة، مما كان له أكبر الأثر فى كافة القطاعات سواء الثروة الداجنة أو الحيوانية وأيضا فى ملف الاستصلاح الزراعى لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وفى التقرير التالى نرصد بعض الإنجازات التي تحققت في مجال الزراعة خلال العام الماضى..

1- حصر جميع الأراضى غير المستغلة لضمان الإستخدام الأمثل بما يحقق المنفعة للدولة المصرية لضمان الإدارة الجيدة لهذه الأصول.
 
2- الحكومة اخترقت أحد أهم الملفات وهو التوسع الأفقى في إستصلاح الأراضى للإستفادة من الموارد المائية والأرضية بأعلى كفاءة.
 
 3- وصول المياه من مصادر متعددة لأراضي سيناء لإستصلاح واستزراع أكثر من 500 ألف فدان لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين
 
4- حصر وتصنيف التربة في مساحة 688 ألف فدان جنوب الضبعة تمهيدا لإضافتها للمساحات المستهدف إستصلاحها، وتحديد التركيب المحصولي المناسب لها.
 
5- مصر نجحت فى تصدير أكثر من 5.2 مليون طن من المنتجات الزراعية رغم كورونا .
 
6- مصر حصدت المركز الأول في صادرات الموالح على المستوى العالمى.
 
7- ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية المصرية لأكثر من 2.2 مليار دولار بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه مصرى.
 
8- فتح 11 سوقا جديدا للصادرات الزراعية المصرية ومنها أصعب الأسواق الدولية " السوق اليابانى".
 
9- تسجيل العديد من الأصناف الجديدة من التقاوى بفضل جهود علماء مركز البحوث الزراعية.
 
10- التوسع في إقامة مراكز تجميع الألبان البالغ عددها 826 مركز، و تطوير 31 مركز و موافقة البنوك على تمويل تطوير 74 مركزا بقيمة 14 مليون جنيه، لتقديم منتجات ألبان مطابقة للمواصفات وتراعي الصحة العامة.
 
11- نجاح مصر في بدء تصدير الدواجن بعد إعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ14 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، و24 منشأة آخرى جاهزة للاعتماد الدولى.

وزارة الزراعة

التقاوى

الثروة الحيوانية

الثروة الداجنة

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