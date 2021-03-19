اليوم السابع
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الجمعة، 19 مارس 2021 10:29 م
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تراجع قطاعات البورصة المصرية خلال أسبوع يتصدرها "المنسوجات"

الجمعة، 19 مارس 2021 10:00 م
تراجع قطاعات البورصة المصرية خلال أسبوع يتصدرها "المنسوجات" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 9.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 8.5%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8.1%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5.9%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.5%، وهب قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 4%.
 
كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.4%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.3%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.2%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.1%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.6%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، 1.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 1.2%.
 
 
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 10918.4 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.07% ليغلق عند مستوى 2078.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 5.46% مغلقًا عند مستوى 3047.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.85% مغلقًا عند مستوى 13250.38 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.17% ليغلق عند مستوى 1375.07 نقطة.
 
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 21.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 666.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 383.3 مليار جنيه إلى 370.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.8 مليار جنيه إلى 111.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.6%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 500.1 مليار جنيه إلى 481.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.7%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%.
 

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