تخفيف ضغط المياه عن مدينة ناصر وقرية بمركز الواسطى ببنى سويف 6 أيام

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الجمعة، برئاسة اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى عن تخفيف ضغوط المياه عن مركز ومدينة ناصر وقرية أبو صير بمركز الواسطى نظرا لأعمال التطهير بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر .

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم التخفيف ابتداء من غدا السبت وحتى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وطالبت الشركة المواطنين بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل، وسيتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب والإتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.