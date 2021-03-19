بريطانيا تسجل 4802 إصابة جديدة بكورونا وإيطاليا ترصد حالة 386 وفاة

ميلانو (رويترز)

سجلت المملكة المتحدة 101 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكورونا، اليوم الجمعة، مقارنة مع 95 وفاة أمس، حسبما أظهرت البيانات اليومية الرسمية، وسجلت البلاد 4802 إصابة جديدة بالمرض، انخفاضا من 6303 إصابات فى اليوم السابق.

وأظهرت البيانات أيضا أن 26 مليونا و264 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، فى حين تلقى مليونان و11 ألفا الجرعة الثانية.

قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن البلاد سجلت 386 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقارنة مع 423 فى اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة اليومى إلى 25735 حالة من 24935.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالى 364822 فحصا لكوفيد-19 أمس مقارنة مع 353737 سابقا.

وسجلت إيطاليا 104241 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره فى فبراير من العام الماضي، وهى ثانى أعلى حصيلة فى أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة فى العالم، وبلغ إجمالى عدد الإصابات فى إيطاليا حتى الآن 3.3 مليون.