انتشال جثة طفل فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

بورسعيد فريق المحافظات

انتشل الأهالي، جثة طفل لقى مصرعه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى من محور 30 يونيو على ترعة السلام جنوب محافظة بورسعيد، وتلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، اليوم الجمعة، بلاغاً من شرطة النجدة، بالعثور على جثة الطفل عبد الرحمن .أ.ا 4 سنوات بترعة السلام.

على الفور، انتقل رجال المباحث بمديرية الأمن، للوقوف على ملابسات الحادث، واتضح أنه تابع للحادث الذى وقع منذ يومين على محور 30 يونيو، وسقطت سيارة ملاكى فى ترعة السلام، ووضعت الجثة بمشرحه مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، وجارى استخراج تصاريح الدفن.