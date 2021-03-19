الناتو يدعو للمساواة بين الجنسين وتولى المرأة مناصب قيادية

بروكسل أ ش أ

دعا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ميرتشا جيوانا إلى تمكين النساء وتولى المزيد منهن المناصب القيادية فى جميع المؤسسات، بما يشمل الحلف أيضا.

جاءت تصريحات جيوانا خلال مؤتمر افتراضى يقوده الناتو حول المساواة بين الجنسين وقيادة المرأة فى ضوء موضوع الأمم المتحدة لعام 2021 بعنوان (المرأة فى القيادة.. تحقيق مستقبل متساوٍ فى زمن كوفيد -19)، بمناسبة يوم المرأة العالمي، واستضافته السفيرة بيبا براز مساعدة الأمين العام للحلف للدبلوماسية العامة، بمشاركة خبراء وعسكريين وعلماء من المراكز البحثية وباحثين بمنظمات غير حكومية وأكاديميين، بالإضافة إلى ديفيد أنجيل الممثل الدائم لكندا لدى منظمة حلف شمال الأطلسي، وموريل دوميناتش الممثل الدائم لفرنسا لدى المنظمة، وميغيل فرنانديز-بالاسيوس الممثل الدائم لإسبانيا لدى المنظمة أيضا.

وقال جيوانا إنه "فى ظل مواجهة الأزمة الصحية المستمرة، أصبحت المساواة بين الجنسين والشمول أكثر أهمية من أى وقت مضى لتعزيز قوة المجتمعات ومرونتها"، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ منذ اعتماد جدول أعمال الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن قبل 20 عاما، ولاسيما فيما يتعلق بسياسات حماية النساء من العنف الجنسى أو زيادة الوعى والتدريب للقوات المسلحة المتحالفة، إلا أنه يتعين القيام بالمزيد من الجهود لفهم كيفية تأثير القضايا المختلفة على الرجال والنساء بشكل مختلف ولإشراك النساء فى عمليات صنع القرار.

يذكر أن أجندة حلف الناتو حول المرأة والسلام والأمن تستند إلى ثلاثة مبادئ، هي: (التكامل، النزاهة، الشمولية).. وتمت الموافقة على السياسة الأولى للناتو بشأن المرأة والسلام والأمن فى عام 2007، وتم تعديلها فى عام 2018.