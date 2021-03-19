القبض على المتهم بترويج شائعة الشروع فى خطف طفل بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن شروع إحدى السيدات فى خطف أحد الأطفال، وضبط مروج الشائعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن خبر متضمناً صورة لإحدى السيدات ترتدى ثياب رثة، بزعم ضبطها حال شروعها فى خطف أحد الأطفال بمدينة دمنهور بالبحيرة، واعترافها بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عدد (8) أشخاص آخرين، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب تلك الوقائع.. وزعمه سابقة قيام إحدى المتسولات بخطف أحد الأطفال وقتله.

بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلاً، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن القائم على إدارة تلك الصفحة (أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة رشيد).. عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر وترويج أخبار على خلاف الحقيقة لزيادة عدد المتابعين لصفحته، كما تم ضبط هاتفه المحمول وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تثبت ارتكابه الواقعة.