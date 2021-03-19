اليوم السابع
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الرى تتوقع عدم سقوط أمطار على المحافظات غدا

الجمعة، 19 مارس 2021 11:38 ص
الرى تتوقع عدم سقوط أمطار على المحافظات غدا الطقس
كتبت أسماء نصار

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كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار إلى عدم سقوط أمطار غدا على محافظات الجمهورية.

ويسود اليوم طقس لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالى، معتدل على المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا إلى وسط الصعيد، حار نسبيًا جنوبًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتسود أجواء مشمسة يتخللها ظهور للسحب على مناطق شمال الجمهورية تزداد كمياتها بحلول المساء وقد يصحبها زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار.

وعن حركة الرياح فهى معتدلة إجمالًا، تنشط أحيانًا على مناطق من البحر الأحمر وحالة البحرين معتدلة، كما تتشكل الشبورة فى الصباح الباكر بمناطق محدودة من شمال الجمهورية.

 


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