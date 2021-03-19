"الحق فى القرآن الكريم وتطبيقاته فى حياتنا".. نص خطبة الجمعة بالمساجد اليوم

كتب على عبد الرحمن

خطبة الجمعة اليوم في المساجد يلقيها الأئمة والخطباء بعنوان "الحق فى القرآن الكريم وتطبيقاته فى حياتنا"، وهو موضوع الخطبة الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقًا وعممته على الأئمة مشددة على ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.

وفى نفس السياق تواصل مديريات وزارة الأوقاف فى جميع المحافظات، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وسط الالتزام جميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وتفتتح الوزارة اليوم 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي (48) مسجدًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.

وفيما يلى نص الخطبة: