"حق الوطن والشهادة فى سبيله" موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى خطباء وأئمة المساجد في المحافظات، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "حق الوطن والشهادة فى سبيله"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا للأئمة بعد التأكيد عليهم بالالتزام بموضوع الخطبة نصّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 53 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى 55 مسجدًا اليوم الجمعة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (1006) مساجد حتى تاريخه، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل)مبنى ومعنى.

واحتفل المصريون الثلاثاء الماضى، بذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى استشهد فى مثل هذا اليوم 9 مارس عام 1969، والذى يعد أحد أشهر العسكريين العرب فى النصف الثانى من القرن العشرين، حيث شارك فى حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.

واستشهد الفريق أول عبد المنعم رياض فى حرب الاستنزاف بين القوات المصرية وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى سيناء، ردا على عدوان 1967م، وفى ذلك اليوم توجه عبد المنعم رياض إلى الجبهة ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وأثناء مروره على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية، وخرج الشعب بجميع طوائفه فى وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق.