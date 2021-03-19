البريد المصرى ينضم لعضوية اتحاد المصارف العربية

كتبت هبة السيد

انضنمت الهيئة القومية للبريد إلى عضوية اتحاد المصارف العربية والذي يضم صفوة الخبراء ورجال المصارف والمال والاقتصاد من 350 مصرفاً بهدف بحث أفضل الممارسات وأحدث الخدمات والتقنيات في مجال الشمول المالي والخدمات المالية، ذلك في إطار سعي الهيئة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي الهيئة القومية للبريد.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى إن عضوية الهيئة القومية للبريد في إتحاد المصارف العربية يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وبهدف متابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية، بالإضافة إلى مشاركة البريد المصري في رسم ملامح التحرّك المصرفي المستقبلي.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن البريد المصري يسعى دائماً إلى التعاون مع جميع المؤسسات والجهات للمضي قدماً في تحقيق خطته في الشمول المالي والتمكين الرقمي موضحاً أن الانضمام إلى اتحاد المصارف العربية يتيح للبريد المصري تبادل الخبرات، والتدريب في المجالات المصرفية، وتأمين الاستشارات القانونية والمالية والمصرفية الفنية والتقنية.