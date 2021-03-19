وأضافت أنه وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وقوة شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة تم إحباط عملية التهريب والقبض على الصهريج وسائقه والسيارة المرافقة لها وضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف و18 ألفا و200 دولار و 2 مليون و400 ألف دينار عراقي".
وتم تسليم المعتقلين والمضبوطات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.