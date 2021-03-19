الأزهر يعلن فتح باب التقدم أمام المدرسين لتسجيل المواد الشرعية والعربية للطلاب

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تشكيل فرق عمل لإنتاج حلقات فيديو تعليمية للمناهج العربية والشرعية يتم نشرها عبر المنصات التعليمية المختلفة، وذلك وفق الشروط التالية:

• أن يكون من المتميزين في مجال تخصصه، ومشهود له بالكفاءة.

• أن يمتلك مهارات العرض والتقديم والقدرة على مواجهة الكاميرا.

• أن يكون لديه مهارات التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والإنترنت.

وعلى من يملك الخبرات المناسبة لذلك من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية وقطاعات الأزهر المختلفة ويرغب في المشاركة في المشروع - القيامُ بتعبئة الاستمارة ببوابة الأزهر، وذلك وفقًا للمهارات المطلوبة، دون التقيد بمؤهل معين، وذلك في موعد أقصاه أسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تشكيل الفِرق ممن تثبت كفاءته لهذا العمل من واقع الخبرات الفعلية، وسيتم تحديدهم بمعرفة اللجان المختصة بقطاع المعاهد الأزهرية، ويأتى ذلك في إطار سعي الأزهر الشريف لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي بما يتوافق مع التطور التكنولوجي، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات العاملين بالمعاهد والمناطق وقطاعات الأزهر المختلفة.