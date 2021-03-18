الأزهر يحدد مواصفات الورقة الامتحانية للمرحلة الابتدائية.. تعرف عليها

كتب لؤى على

كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن مواصفات الورقة الامتحانية الشهرية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2020 / 2021 م، وذلك على النحو الآتى:



أولا : من حيث الشكل

- سلامة الصياغة اللغوية للأمثلة وخلوها من الأخطاء اللغوية والمطبعية



- الالتزام بتوافر البيانات الأساسية من حيث : ( الشعار - اسم المنطقة - اسم المادة - الزمن - الصف الدراسي - العام الدراسي ) على رأس الصفحة بصورة واضحة.



- فونت الخط يكون { 16 } غامق مراعاة للمرحلة العمرية للتلاميذ .



- ضرورة تحديد عدد الأسئلة حسب طبيعة كل مادة مع الالتزام بخطة المنهج الموضوعة .



- مستوى الأسئلة يكون واضحا ومباشرا وبعيدا عن الغموض وذلك تجنبا لتشتت التلاميذ.



- ضرورة مراعاة توزيع الأسئلة بنسبة 60 % لمستوى التلميذ المتوسط و 25 % للتلميذ الجيد و 15 % للتلميذ المتميز وتكون الأسئلة مناسبة لزمن الحصة الدراسية.



- مراعاة أن تكون جميع الأسئلة إجبارية وذلك من أجل القياس العادل لكل التلاميذ.



ثانيا : من حيث المضمون

- تدرج الأسئلة من السهل للصعب مراعاة للفروق الفردية .



- أن تقيس المستويات المعرفية طبقا لمثلث بلوم.



- الأسئلة العقلية تكون مباشرة لاستنتاج الإجابة بيسر .



- في حالة سؤال الاختيار من متعدد تكون البدائل ثلاثة وعلى الأكثر أربعة إذا اقتضت الضرورة.



- الالتزام عند وضع الأسئلة أن تكون مناسبة للزمن المحدد للمادة.



- شمول الأسئلة على جميع أجزاء المنهج.



- عدم بدء أسئلة أكمل بنقط وتكون النقط بعد الكلمة الأولى أو الثانية وفي الوسط وفي آخر الجملة.



- توزع الدرجات بطريقة مناسبة و محددة بحيث لا تتحمل اختلافات المقدرين.



- مراعاة الأوزان النسبية لكل مادة.



- فى سؤال " أكمل العبارة " توضع الدرجة على النقط فقط وليس الجملة كلها.