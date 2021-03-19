افتتاح ثانى أقدم المساجد بأفريقيا بعد ترميمه و11 مسجدا جديدا بالبحيرة اليوم

البحيرة - ناصر جودة

أعلن الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، افتتاح 12 مسجدا جديدا اليوم الجمعة بمراكز ومدن دمنهور وكفر الدوار والدلنجات، مضيفا أن مسجد التوبة بدمنهور ثانى أقدم مسجد بأفريقيا الذى يرجع تاريخه إلى الفتح الإسلامى سيجرى افتتاحه ضمن هذه المساجد، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وقيادات وزارة الأوقاف.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل كافة المساجد، ومنها تعقيم أماكن الصلاة ومراعاة التباعد الاجتماعى بين المصلين.

يذكر أن مسجد التوبة بمدينة دمنهور بالبحيرة من أشهر وأقدم المساجد فى مصر، أقامه عمرو بن العاص عام 21 هجريًا مع بداية الفتح الإسلامى ليكون شاهدًا على العصر باختلاف مراحله.

ويقع مسجد التوبة وسط مدينة دمنهور بالقرب من محطة قطارات السكة الحديد، وكذلك بالقرب من المقابر، لذلك فهو بمثابة المسجد الجامع لهذه المدينة ذات التاريخ الفرعونى العريق.

وكان أكد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جرى ترميم مسجد التوبة بالجهود الذاتية بتكلفة نحو مليون و500 ألف جنيه تمهيدا لافتتاحه، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وقيادات وزارة الأوقاف والجهات الشعبية والتنفيذية.