اليوم السابع
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ارتفاع بورصتى مسقط والكويت والأسهم الإماراتية تربح 14 مليار درهم خلال أسبوع

الجمعة، 19 مارس 2021 09:00 م
ارتفاع بورصتى مسقط والكويت والأسهم الإماراتية تربح 14 مليار درهم خلال أسبوع بورصات خليجية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.06% خاسرًا 101.83 نقطة ليغلق عند مستوى 9485.96 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.18% رابحًا 30.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2603.91 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 356.89 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.75% رابحًا 98.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5735.69 نقطة، وربح رأس المال السوقي 11.43 مليار درهم ليغلق عند مستوى 809.27 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية نحو 14 مليار درهم.
 
كما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 1.4% رابحًا 51.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3753.46 نقطة، وربح رأس المال السوقي 104.06 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.536 مليار ريال، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء رئيسي 50.
 

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.06% خاسرًا 101.83 نقطة ليغلق عند مستوى 9485.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليار سهم بقيمة 65.8 مليار ريال عبر تنفيذ 2.5 مليون صفقة، وأغلق رأس المال السوقي عند 9.345 تريليون ريال.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "وفرة" بنسبة 16.43%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 15.13%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 14.13%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "سابتكو" بنسبة 9.08%، ثم سهم "ام آي سي" بنسبة 7.80%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 7.59%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 3.7 مليار ريال سعودي.

الأسواق الإماراتية

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.18% رابحًا 30.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2603.91 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 356.89 مليار درهم.
 
وصعد ببورصة دبي قطاع البنوك بنسبة نمو 1.4% مدفوعًا بصعود سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.9%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.2%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 0.3% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.6%، شركة إعمار مولز بنسبة 1.15%.
 
وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.75% رابحًا 98.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5735.69 نقطة، وربح رأس المال السوقي 11.43 مليار درهم ليغلق عند مستوى 809.27 مليار درهم.
 
وقفز ببورصة أبو ظبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 2% مدفوعًا بصعود سهم مصرف أبو ظبي الأول بنسبة 2.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 1.34% مدفوعًا بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.4%.

بورصة مسقط

كما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.4% رابحًا 51.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3753.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 54.4 مليون سهم، بقيمة 8.95 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 104.06 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.536 مليار ريال.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة مسقط سهم "ظفار الدولية" بنسبة 20.35%، ثم سهم " إس إم إن باور القابضة" بنسبة 11.11%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 10.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 11.76%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 10.2%، ثم سهم "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.78%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرا بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.07% رابحًا 61.35 نقطة ليغلق عند مستوى 5741.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.39% رابحًا 87.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6364.99 نقطة، وزا مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحًا 2.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4682.98 نقطة، فيما تراجع "رئيسي 50" بنسبة 0.04% خاسراً 1.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4864.39 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.115 مليار سهم بقيمة 236.51 مليون دينار، عبر تنفيذ 49.79 ألف صفقة.
 

بورصة السعودية

بورصات الخليج

بورصة الكويت

الأسهم الإماراتية

بورصة مسقط

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