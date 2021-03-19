إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بجروح متفرقة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة .

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة المباحث الجنائية يفيد بنشوب مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بقرية السعدى التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ.

وانتقلت قوة من مباحث مركز كفر الشيخ برئاسة الرائد عمرو عوض رئيس مباحث المركز لموقع البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة، لخلافات بينهم، نتج عنها إصابة كلا من "أ.م.إ" 45 سنة، مصاب بجرح نافذ بالظهر واشتباه ما بعد الارتجاج تم حجزه بالمستشفى، و"م.م. إ" 50 سنة، مصاب بجروح سطحية وكسور و"ب.م" 32 سنة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.