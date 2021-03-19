إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 121.92 مليون والوفيات مليونان و820166

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 121.92 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و820166.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 539716 29710332

البرازيل 287499 11780820

الهند 159370 11514331

روسيا 221534 4437938

المملكة المتحدة 125926 4280882

فرنسا 91705 4181607

إيطاليا 103855 3306711

إسبانيا 72910 3212332

تركيا 29777 2950603

ألمانيا 74261 2619351

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 - 13896 779458

العراق

37 - 8748 490575

المغرب

38 - الأردن 5627 514107

40 - الإمارات 1424 434195

41 - لبنان 5609 430734

6591 383880

42

- السعودية

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.