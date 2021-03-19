اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 121.92 مليون والوفيات مليونان و820166

الجمعة، 19 مارس 2021 07:00 م
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 121.92 مليون والوفيات مليونان و820166 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 121.92 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و820166.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

   

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:   

   

 الدول والمناطق    إجمالى الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة  539716               29710332

 البرازيل          287499               11780820

 الهند             159370               11514331

 روسيا             221534               4437938

 المملكة المتحدة   125926               4280882

  فرنسا            91705                4181607

 إيطاليا           103855               3306711

 إسبانيا           72910                3212332

 تركيا             29777                2950603

 ألمانيا           74261                2619351

                     

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

 الدول وترتيبها      عدد الوفيات           عدد الإصابات

   28 -      13896                 779458

 العراق                                   

   37 -  8748                  490575

 المغرب                                    

   38 - الأردن       5627                  514107

   40 - الإمارات     1424                  434195

   41 - لبنان        5609                  430734

                     6591                  383880

 42                        

  - السعودية                        

        

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

 


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