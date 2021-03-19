إحباط محاولتى تهريب ساعات وميداليات بقيمة 3 ملايين جنيه عبر مطار القاهرة

تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الساعات والأقلام والميداليات بقيمة 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضري ضبط جمركي.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 911 القادمة من دبي، اشتبه مصطفى فاضل رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادم من الإمارات يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة، قرر تكليف مصطفى عبد الفضيل مأمور التفتيش، وهانى أبو طالب رئيس قسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ساعة يد مصنوعة من الذهب الأبيض وعدد من الأقلام والميداليات ماركات عالمية، وعدد من الكروت البنكية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية، وعلى نفس رحلة الطائرة اشتبه مصطفى فاضل رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من الإمارات، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف وائل عيد مأمور الجمرك وخالد شعبان رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ساعة مصنوعة من الذهب وعدد من الاقلام والميداليات، وعدد من الكروت البنكية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي برقمى 40 و 40 لسنة 2021 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وتقدر قيمة المضبوطات بما يزيد عن 3 ملايين جنيه.