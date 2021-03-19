"أوقاف كفر الشيخ": افتتاح 8 مساجد بـ17.5 مليون جنيه اليوم

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن 8 قرى ستشهد افتتاح مساجد جديدة اليوم الجمعة، تم تجهيزها بالجهود الذاتية، فسيتم افتتاح مسجد الحفير بقرية 7 التابعة لمركز الحامول، ويقع المسجد على مساحة 669 متراً بتكلفة 3 ملايين و105 آلاف جنيه، ومسجد الرحمة زهران بقرية الفتح التابعة لمركز مطوبس، بتكلفة 154 متراً، بتكلفة 770 ألف جنيه، كما سيتم افتتاح مسجد أحمد سلامة بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض، يقع على مساحة 208.26 متر، بتكلفة مليونا و41 ألف جنيه.

وأضاف يونس، لـ"اليوم السابع"، كما سيتم افتتاح مسجد فتح الله سيد أحمد بعزبة السقا بالرياض شرق، على مساحة 259.57 متر، بتكلفة مليونا و297 ألف جنيه، ومسجد الدوار الكبير بعزبة الدوار تبع السحايت بمركز الحامول، على مساحة 450 متراً بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه، ومسجد الشيخة صالحة- بعزبة سلام التابعة لمركز مطوبس، يقع على مساحة 830 متراً بتكلفة 4 ملايين و150 ألف جنيه، ومسجد حسين وهبة راغب بقرية محي بك بمركز دسوق، على مساحة 360 متراً، بتكلفة مليونا و800 ألف جنيه، ومسجد الرحمة بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، ويقع المسجد على مساحة 750 متراً، بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه.