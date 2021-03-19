اليوم السابع
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أمن الجيزة يضبط 4 تجار مخدرات قبل ترويجهم 25 كيلو حشيش فى أوسيم

الجمعة، 19 مارس 2021 01:05 م
أمن الجيزة يضبط 4 تجار مخدرات قبل ترويجهم 25 كيلو حشيش فى أوسيم مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، من إحباط ترويج صفقة كبرى لمخدر الحشيش، تقدر بـ 242 طربة بلغ وزنها 25 كيلو، وبندقية وفرد خرطوش، بحوزة 4 من كبار تجار المواد المخدرة، قبل توزيعها بين عملائهم، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد وليد كمال رئيس مباحث نقطة شرطة البراجيل في أوسيم، بمحافظة الجيزة، تفيد تورط 4 أشخاص في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهم لجلب صفقة كبيرة من مخدر الحشيش، لترويجها بين عملائهم بمنطقة أوسيم، والمناطق المجاورة لها، وتوصلت التحريات أن اثنين من المتهمين يقيمون بأوسيم، واثنين من خارج المنطقة.

وتم إخطار العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، وحدد رجال المباحث بإشراف المقدم محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم موعد ومكان تسليم الصفقة.

وعقب الحصول على إذن من المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، بدأ الرائد وليد كمال رئيس مباحث البراجيل في رصد تحركات المتهمين، وإعداد أكمنة لهم، حتى تمكن من ضبط المتهمين الأربعة، وبحوزتهم 242 فرش حشيش، بلغ وزنها 25 كيلو، بالإضافة إلى بندقية، وفرد خرطوش، وسيارة ملاكي.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائهم، فأخطر اللواء مدحت محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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