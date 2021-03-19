أضرار الأحذية الضيقة.. أبرزها الشعور بآلام وتقرحات القدمين

كتبت مروة هريدى

يواجه الأشخاص الذين يرتدون الأحذية الضيقة بعض المشكلات الشائعة نتيجة شعورهم بعدم الراحة الناتج عن صعوبة تحريك قدميهم بحرية نظرًا لضيق الحذاء، ما يترتب عليه الإصابة ببعض الأمراض، كما ليس من المفضل ارتداء الأحذية بدون جوارب مناسبة، ويرصد موقع "onlymyhealth" المشاكل الشائعة التى يعانى منها الجلد نتيجة ارتداء الأحذية الضيقة.

- فيما يلى.. المشكلات التى قد تصيب الجلد بسبب ارتداء الأحذية الضيقة:

1- آلام القدم

إذا كان حذاؤك ضيقًا ستصاب بتشنجات فى القدم، ما يترتب عليها الشعور بالألم، وكل ذلك ناتج عن ثنى أصابع قدميك داخل الحذاء.

2- تقرحات القدم

الأحذية الضيقة هى أيضًا سبب رئيسى للإصابة بتقرحات القدم خاصة بالنسبة لمرضى السكرى، سيكونون أكثر عُرضة للإصابة بها، وقرحة القدم عبارة عن جروح أو إصابات مفتوحة يمكن أن تتلامس باستمرار مع الأحذية خاصة إذا كانت ضيقة ما يجعلها عُرضة للتلف بشكل أكبر، ويمكن منع هذه القرح إذا اخترت النوع المناسب من الأحذية.

3- البثور

يحدث هذا بسبب الاحتكاك بين الجلد فى مؤخرة القدم بالحذاء، ومن الشائع جدًا الإصابة بالبثور فى القدم إذا كنت ترتدى أحذية ذات كعب عالٍ أو أحذية ذات قماش خشن، وتسبب هذه البثور جيوبًا ناعمة مليئة بالسوائل، لذلك من الأفضل ارتداء أحذية مريحة وجوارب قطنية للوقاية منها.

4- فطريات أظافر القدم

تحدث عندما تنتشر الفطريات على أظافر القدم، حيث تسبب رائحة كريهة ومظهر غير لائق ويمكن أن تكون مؤلمة للغاية، كما يمكن أن تتشكل فطريات فى منطقة المفصل بين أظافر القدم والجلد.

5- ألم فى مشط القدم

هى حالة شائعة أيضًا ناتجة عن ارتداء الأحذية الضيقة، حي تظهر التهابات فى القدم على شكل كرات تسبب ألمًا عاديًا أو حادًا أو الشعور بحرقان فى القدم، وكل ذلك تتسبب فيه الأحذية غير الملائمة، لذلك يوصى دائمًا بارتداء الأحذية المناسبة والمريحة.