ارتداء أحذية ضيقة وتقصير الأظافر يؤدى لظهور الظفر الغائر.. اعرف أعراضه

كتبت هند عادل

ظفر القدم الغائر من المشاكل التى تسبب ألما والإحساس بعدم الراحة ويسبب تورم الأصابع، وقد يصل الأمر إلى تجمع بؤر الصديد مما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، حسبما ذكر موقع " mayoclinic".

أسباب ظفر القدم الغائر

تحدث تلك الحالة نتيجة نمو ركن ظفر القدم أو جانبه داخل اللحم اللين وعادةً تظهر بإصبع القدم الكبير.

أعراض ظفر القدم الغائر

- ألم في إصبع القدم من أحد جانبي الظفر أو كليهما.

- احمرار المنطقة المحيطة بالظفر.

- تورم الإصبع من حول الظفر.

- إصابة الأنسجة المحيطة بالظفر بالعدوى.

- ظهور صديد .

أسباب شائعه لظهور الظافر الغائر



- ارتداء أحذية ضيقة .

- تقصير الأظافر بدرجة مبالغ فيها أو قصها بطريقة غير متساوية.

- جرح الظفر.

بخطوات بسيطة حافظ على إصبعك من الظفر الغائر



- قلم أظافر قدميك بشكل مستقيم.

- لا تجعل الأظافر منحنية.

- تقليم الأظافر بحيث تتساوى مع حواف الأصابع.

- لا تقصر أظافرك أكثر من اللازم حتى لا تضغط عليها أثناء ارتداء الحذاء.

- ارتد الأحذية المناسبة.

- لمرضى القدم السكرى حافظ على مستويات السكر والفحص الدورى.