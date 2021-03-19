أسعار العملات اليوم الجمعة 19-3-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 19-3-2021، أمام الجنيه المصرى، نظرًا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 18.61 جنيه للشراء، 18.85 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعالميًا، انتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بدعم من ارتفاع العوائد التي تماسكت بالقرب من أعلى مستوى فيما يزيد عن عام، مما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقفزت العوائد إذ تعهدت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمضي قدما في تحفيز نقدي قوي، قائلة إن ارتفاع التضخم في الأمد القريب سيكون مؤقتا في ظل توقعات بأقوى نمو اقتصادي للولايات المتحدة في نحو 40 عاما.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.61 جنيه للشراء، 18.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.72 جنيه للشراء، 22.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 49.01 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.