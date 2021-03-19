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أخبار × 24 ساعة.. السياحة تعلن رسميا 3 أبريل موعدا لموكب نقل المومياوات الملكية

الجمعة، 19 مارس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. السياحة تعلن رسميا 3 أبريل موعدا لموكب نقل المومياوات الملكية مومياء
إعداد – أسامة عبد الحميد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:


السياحة والآثار تعلن رسميًا 3 أبريل موعدا لموكب نقل المومياوات الملكية.. فيديو

وزيرة الصحة: تسجيل أكثر من 87% من أهالى جنوب سيناء بالتأمين الصحي الشامل

وزير التعليم يعلن ظهور نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى الاثنين المقبل

التعليم: عقد امتحان تجريبى للثانوية العامة أبريل المقبل

وزيرة الصحة: 80% من الطواقم الطبية المشاركة فى مبادرة 100 مليون صحة إناث

وزيرة الصحة: الرئيس كلف بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية

التعليم تؤكد تسلم كل طالب "شيت" بدرجات الاختبارات المجمعة.. وإتاحة التظلمات

وزيرة الصحة: 10 ملايين جنيه تكلفة ميكنة الخدمات المقدمة بمستشفى طابا المركزى

التضامن: المنظمات الأجنبية تعمل وفقا لاحتياجات المجتمع المصرى

الطاقة الذرية: مفاعل أنشاص 2 يعتبر ضمن أحدث 7 مفاعلات بحثية بالعالم


أخبار × 24 ساعة

السياحة والآثار

الصحة

جنوب سيناء

التعليم

الأطقم الطبية

كورونا

لقاح كورونا

مستشفى طابا

الطاقة الذرية

التضامن

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