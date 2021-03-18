اليوم السابع
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وزير الأوقاف فى ذكرى تحرير طابا: تحية احترام وتقدير إلى حماة الوطن

الخميس، 18 مارس 2021 02:13 م
وزير الأوقاف فى ذكرى تحرير طابا: تحية احترام وتقدير إلى حماة الوطن وزير الاوقاف والكاتب كرم جبر ووزير التموين
كتب على عبد الرحمن

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وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال مشاركته فى احتفالات ذكرى رفع العلم على طابا، تحية احترام وتقدير إلى حماة الوطن وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وكل وطني غيور على وطنه محب له، مؤكدا أن واجبنا أن نواصل عطاء الآباء والأجداد عبر تاريخ عريق وعظيم من العطاء، وأن نحافظ على هذا الوطن ونضيف إلى بنائه الشامخ عطاءنا وجهدنا لنبني مصرنا الحديثة والجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس.
 
وأكد وزير الأوقاف أن الاحتفال بذكرى رفع العلم على طابا يوم من أيام العزة والفخار للشعب المصري الذي يعتز بالتاريخ المشرف لقواته المسلحة الباسلة وتضحياتها في سبيل هذا الوطن، وبقدرة الدولة المصرية على الحفاظ على كل ذرة رمل من أرضها حربا وسلما . 
 
وتابع: المؤمن الحقيقي يعتز بكل ذرة من تراب وطنه، إذ لا ينكر حق الوطن إلا خائن أو عميل أو عديم الأصل، على نحو ما صرح به بعض قيادات الجماعة الإرهابية من تصريحات مسيئة للوطن يعف اللسان عن ذكرها، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية.
 
وأشاد وزير الأوقاف بما تشهده سيناء بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
 
وزير الاوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
وزير الاوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

وزير الاوقاف ومحافظ جنوب سيناء خلال مشاركتهم باحتفالات تحرير طابا
وزير الاوقاف ومحافظ جنوب سيناء خلال مشاركتهم باحتفالات تحرير طابا

وزير الرياضة ورئيس المجلس الاعلى للاعلام ووزير الاوقاف والتموين واسامة العبد
وزير الرياضة ورئيس المجلس الاعلى للاعلام ووزير الاوقاف والتموين واسامة العبد

محافظ جنوب سيناء ووزير الاوقاف
محافظ جنوب سيناء ووزير الاوقاف
 
 

 


طابا

جنوب سيناء

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تحرير طابا

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