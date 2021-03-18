اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مارس 2021 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء

الخميس، 18 مارس 2021 01:32 م
محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال - تصوير ماهر اسكندر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، علم مصر من ساحة العلم بمدينة طابا، فى الذكرى الـ32 لعودة طابا إلى أحضان الوطن بعد معركة دبلوماسية وقانونية أكدت عظمة الأمة المصرية وثوابتها الراسخة تجاه كل شبر من أرض مصر الطاهرة بالمباحاث الدبلوماسية.

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (1)

بدأت المراسم بإشعال شعلة النصر، وقامت موسيقى الجيش بالعزف، كورال الأطفال بإنشاد الأغانى الوطنية رافعين أعلام مصر، وبحضور 4 وزراء الدكتور مختار جمعة الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والطيران المدنى، والدكتور على مصلحى، وزير التموين، ووزير الطيران، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكتاب ورجال أعمال وممثلى الأزهر والأوقاف والتموين، وممثلى الكنيسة، ومشايخ وعواقل المحافظة.

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (2)

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه رغـم أزمة كـورونا التى تضطرنا لاتخاذ إجــراءات إضافية كضمانة احترازية للسلامة الصحية إلا أننا حرصنا بعدم التهاون فى ذلك والابتهاج بفرحتنا لنحرص على إحياء ذكرى عودة طابا حتى يرسخ ذاكرة الانتماء والولاء فى قلوب الأجيال لنورث للأجيال القادمة تاريخ بلد أبت التفريط فى قطعة من أرضها وهى مدينة طابا على الرغم من كون مساحتها لا تتعدى الكيلو متر ونعطى لهم دور فى الوطنية والإخلاص للوطن، والذى يدفعنا بحماس إلى المزيد من البناء وتجاوز كل التحديات.

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (3)

وفى نفس منفصل، تفقد المحافظ والوزراء منفذ طابا البرى الذى جرى تطويره بتكلفة تصل إلى 49 مليون جنيه تضمنت أعمال التطوير إقامة منطقة سوق حرة وتطوير الحمامات وصالات للتعقيم ومبنى جهاز الاتصالات .

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (4)

وقال المحافظ، إنه جرى تطوير المنفذ لكى يليق بمكانة مصر، موضحا أن الإجراءات التفتيشية به تتم داخل وخارج الصالات ويجر التعقيم الأمنى بشكل حضارى .

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (5)

وأوضح المحافظ، أن المنفذ يعد أقرب منطقة لنقطة أو العامة "91 " والتى كان عليها الخلاف فى قضية طابا الشهيرة مقدما الشكر للرجال القوات المسلحة الذين يسهرون لحماية حدود المنطقة .

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (6)

وقال المحافظ، إن برنامج الاحتفال بالعيد القومى يتضمن إقامة حفل فنى تحييه فرقة الكورال والفولكلور الشعبى التابع لهيئة قصور الثقافة وعرضا للمواهب من أبناء المحافظة فى نظم وإلقاء الشعر والغناء أمام قلعة صـلاح الدين وهى منطقة متسعة توفر ضرورات التباعد الاجتماعى المدعومة بإجــراءات حـازمـة وملزمة للجميع بارتداء الكمامات مع توافر المطهرات، فضلا عن إجراءات الفحص والتشخيص السريعة التى سوف يخضع لها كل الضيوف والأهالى المشاركين  فى كل الفعاليات والافتتاحات المقررة للمشروعات الجديدة بمناسبة العيد القومى.

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (7)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (8)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (9)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (10)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (11)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (12)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (13)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (14)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (15)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (16)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (17)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (18)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (19)
 

 

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء (20)
 

جنوب سيناء

طابا

رفع العلم على طابا

محافظ جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أكرم القصاص: استرداد طابا سيمفونية وطنية.. وتعمير سيناء يضيف لجغرافية مصر

الخميس، 18 مارس 2021 12:40 م

وزير الأوقاف عن ذكرى تحرير طابا: المؤمن الحقيقى يعتز بكل ذرة من تراب وطنه

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:54 م

مفيد شهاب يفتح خزائن المفاوضات قبل الذكرى 33 لتحرير طابا: تمثل تتويجا حاسما لنصر أكتوبر العظيم.. عضو هيئة الدفاع أمام التحكيم الدولى لـ"اليوم السابع":الجهد الأكبر كان فى الحصول على المستندات التاريخية والأسانيد

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:00 ص

«أبوشقة»: استرداد طابا فى 19 مارس يوم لن ينساه التاريخ والمصريون

الإثنين، 15 مارس 2021 07:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة