محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى فى الذكرى الـ32 لعودة طابا بحضور 4 وزراء

رفع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، علم مصر من ساحة العلم بمدينة طابا، فى الذكرى الـ32 لعودة طابا إلى أحضان الوطن بعد معركة دبلوماسية وقانونية أكدت عظمة الأمة المصرية وثوابتها الراسخة تجاه كل شبر من أرض مصر الطاهرة بالمباحاث الدبلوماسية.

بدأت المراسم بإشعال شعلة النصر، وقامت موسيقى الجيش بالعزف، كورال الأطفال بإنشاد الأغانى الوطنية رافعين أعلام مصر، وبحضور 4 وزراء الدكتور مختار جمعة الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والطيران المدنى، والدكتور على مصلحى، وزير التموين، ووزير الطيران، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكتاب ورجال أعمال وممثلى الأزهر والأوقاف والتموين، وممثلى الكنيسة، ومشايخ وعواقل المحافظة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه رغـم أزمة كـورونا التى تضطرنا لاتخاذ إجــراءات إضافية كضمانة احترازية للسلامة الصحية إلا أننا حرصنا بعدم التهاون فى ذلك والابتهاج بفرحتنا لنحرص على إحياء ذكرى عودة طابا حتى يرسخ ذاكرة الانتماء والولاء فى قلوب الأجيال لنورث للأجيال القادمة تاريخ بلد أبت التفريط فى قطعة من أرضها وهى مدينة طابا على الرغم من كون مساحتها لا تتعدى الكيلو متر ونعطى لهم دور فى الوطنية والإخلاص للوطن، والذى يدفعنا بحماس إلى المزيد من البناء وتجاوز كل التحديات.

وفى نفس منفصل، تفقد المحافظ والوزراء منفذ طابا البرى الذى جرى تطويره بتكلفة تصل إلى 49 مليون جنيه تضمنت أعمال التطوير إقامة منطقة سوق حرة وتطوير الحمامات وصالات للتعقيم ومبنى جهاز الاتصالات .

وقال المحافظ، إنه جرى تطوير المنفذ لكى يليق بمكانة مصر، موضحا أن الإجراءات التفتيشية به تتم داخل وخارج الصالات ويجر التعقيم الأمنى بشكل حضارى .

وأوضح المحافظ، أن المنفذ يعد أقرب منطقة لنقطة أو العامة "91 " والتى كان عليها الخلاف فى قضية طابا الشهيرة مقدما الشكر للرجال القوات المسلحة الذين يسهرون لحماية حدود المنطقة .

وقال المحافظ، إن برنامج الاحتفال بالعيد القومى يتضمن إقامة حفل فنى تحييه فرقة الكورال والفولكلور الشعبى التابع لهيئة قصور الثقافة وعرضا للمواهب من أبناء المحافظة فى نظم وإلقاء الشعر والغناء أمام قلعة صـلاح الدين وهى منطقة متسعة توفر ضرورات التباعد الاجتماعى المدعومة بإجــراءات حـازمـة وملزمة للجميع بارتداء الكمامات مع توافر المطهرات، فضلا عن إجراءات الفحص والتشخيص السريعة التى سوف يخضع لها كل الضيوف والأهالى المشاركين فى كل الفعاليات والافتتاحات المقررة للمشروعات الجديدة بمناسبة العيد القومى.