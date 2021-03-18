اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مارس 2021 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد باستخدام ماكينات صرف

الخميس، 18 مارس 2021 06:32 م
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد باستخدام ماكينات صرف ماكينات إصدار الشهادات
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة العدل عن بدأت تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

 

جاء ذلك في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

 

جدير بالذكر أن هذه الخدمة أطلقت تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تشغيل وحدتين أُخريين في نهاية الأسبوع القادم، وذلك بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.

 

يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل: المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها؛ تيسيراً على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.

 

الشهادات عن بعد
الشهادات عن بعد

 

وحدة اصدار الشهادات عن بعد
وحدة اصدار الشهادات عن بعد

 


وزارة العدل

إصدار شهادات المحاكم

اصدار شهادة عن بعد

وحدات اصدار الشهادات

شهادة من الجدول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة