وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بُعد باستخدام ماكينات صرف

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت وزارة العدل عن بدأت تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

جاء ذلك في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة أطلقت تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تشغيل وحدتين أُخريين في نهاية الأسبوع القادم، وذلك بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.

يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل: المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها؛ تيسيراً على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.



الشهادات عن بعد