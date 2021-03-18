مياه الإسكندرية تعلن تشغيل فرع تحصيل لتقديم الخدمات لأهالى منطقة المراغى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، عن بدء تشغيل مكتب التحصيل بمنطقة المراغي التابع لفرع سيدي بشر شرق الإسكندرية ، ليعمل من الساعة الثامنة والنصف، جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

وقال رئيس شركة كياه الاسكندرية فى بيان له اليوم، أن المكتب يغطي عدد 63 ألف اشتراك، حيث أنه يخدم منطقة خورشيد المراغي، ويتيح للمواطنين توفير كافة خدمات مياه الشرب كالتحصيل والتعاقد واستقبال شكاوى القراءات والعدادات.

كان المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قد أكد أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المواقع الإدارية بالشركات التابعة لتطوير وتسهيل الخدمات التجارية للعملاء.

وأوضح أنه تم تطوير الخدمات التجارية الإلكترونية، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للعملاء، وحوكمة الخدمات التجارية حيث تم اطلاق (تطبيق 125 لسداد الفواتيروتقديم الشكاوى - تطبيق قراءتي لتسجيل القراءات - البوابة التجارية الإلكترونية لتعاقدات المياه والصرف - التحصيل الإلكتروني للفواتير شحن العدادات مسبقة الدفع.