موديرنا: يمكن تطعيم المراهقين بلقاح كورونا بدءا من العام الدراسى المقبل

كتبت إيناس البنا

قال ستيفن هوج رئيس شركة موديرنا إنه يمكن الموافقة على إعطاء الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين لقاح كورونا بحلول بداية العام الدراسى المقبل، وذلك بعد بدء التجارب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 12 عامًا.

وفى حديثه لجريدة "people" قال رئيس موديرنا إنهم بدأوا بالفعل فى اختبار اللقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، ومن المحتمل أن تبدأ هذه المجموعة تلقى اللقاح فى الخريف، مضيفا: لقد أكملنا بالفعل التسجيل فى تجربة اللقاح على المراهقين من سن 12 إلى 17، ونتوقع الحصول على بيانات من هذه الفئة، مضيفا: نأمل أن نحصل عليها بحلول الصيف، لذلك يمكننا تطعيم المراهقين الذين يذهبون إلى المدرسة العام الدراسى الجديد.



رئيس شركة موديرنا وتطعيم الاطفال

وأشار إلى أن الحصول على البيانات المستمدة من التجارب في الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 12 عامًا، ستستغرق "وقتًا أطول قليلاً".

وقال: "السبب هو أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حذرًا فى خفض مستويات الجرعات لدى الأطفال للعثور على الجرعة المناسبة".



تطعيم الاطفال بلقاح موديرينا العام الدراسى المقبل

وأوضح هوج "هذا التعزيز شىء نحاول توفيره ربما لخريف هذا العام، حال ظهور تلك المتغيرات الجديدة، وأصبحت تهديدًا فى خريف أو شتاء عام 2021".