مودرنا تبدأ تجربة لقاح كورونا على الأطفال من سن 6 أشهر حتى 12 عاما

كتبت أمل علام

كشف موقع USNews، أن شركة مودرنا MODERNA ستبدأ في إعطاء جرعات للمرضى في المرحلة المتوسطة إلى الأخيرة من لقاحها لفيروس كوروناmRNA-1273 ، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر، وأقل من 12 عامًا.

ووفقا لما ذكره موقع USNews، ستقوم الدراسة بتقييم سلامة وفعالية جرعتين من لقاح مودرنا mRNA-1273 بفاصل 28 يومًا، وتعتزم تسجيل حوالي 6750 طفلًا في الولايات المتحدة وكندا.

وكانت شركة مودرنا قد أعلنت، أنها قامت بإعطاء الجرعة المعززة من لقاحها لفيروس كورونا للمرضى الأوائل فى دراسة بمرحلة مبكرة من لقاح جديد مرشح لفيروس كورونا لتقييمه المحتمل كحقنة معززة.

وتابعت أن مرشحها الجديد mRNA-1283، يمكن تخزينه في ثلاجات بدلاً من المجمدات، ما يسهل توزيعه.

وأضافت أن الدراسة في المرحلة المبكرة ستقيم سلامة ومناعة mRNA-1283 على ثلاثة مستويات للجرعات، وستعطى للبالغين الأصحاء إما كجرعة واحدة أو على جرعتين بفارق 28 يومًا.

في الأسبوع الماضي، بدأت مودرنا Moderna في تحديد الجرعات للمشاركين الأوائل في دراسة تختبر لقاح كورونا المعزز.

وقالت مودرنا، إن لقاحها لفيروس كورونا هو لشكل مستقر من بروتين سبايك (S) ، والذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل مودرنا، وباحثون بالمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID).

ووافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" بالاستخدام الطارئ للقاح كورونا من مودرنا Moderna في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.