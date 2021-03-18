اليوم السابع
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موجة حارة من السبت لمدة 4 أيام.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء

الخميس، 18 مارس 2021 10:28 ص
موجة حارة من السبت لمدة 4 أيام.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء طقس حار تشهده مصر خلال الفترة المقبلة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 18 مارس 2021 إلى الثلاثاء 23 مارس 2021، حيث يشهد اليوم الخميس شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
 
وفيما يلى ينشر "اليوم السابع"  خريطة الظواهر الجوية على كافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل:

- اليوم الخميس 18 مارس: 

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء. 

- يوم الجمعة 19 مارس: 

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
 
اعتبارا من السبت 20 مارس الى الثلاثاء 23 مارس ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية اليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا. 

- يوم السبت 20 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة .
 
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية . 

- يوم الأحد 21 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء 
 
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .

 - يوم الإثنين 22 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- يوم الثلاثاء 23 مارس:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد.

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